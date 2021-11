Controlli anti alcol dei carabinieri: sei patenti ritirate

Posti di blocco e controlli anti-alcol nel fine settimana da parte dei carabinieri del comando provinciale di Genova. I militari hanno intensificato i controlli volti a garantire una maggiore sicurezza sulle strade cittadine ed extraurbane, su tutto il territorio della provincia.

Nel corso dei servizi e dei posti di controllo alla circolazione sono state identificate complessivamente 110 persone e controllati oltre 65 autoveicoli.

Sei gli automobilisti che sono risultati avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito (0,5 grammi per litro) e che sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente e sequestro del mezzo su cui viaggiavano.