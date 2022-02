Due sere di controlli per la polizia locale, raffica di multe

Sabato 12 febbraio le verifiche degli agenti del nucleo Polizia Stradale della polizia locale si sono concentrate in corso Aurelio Saffi e via delle Casaccie. Quasi duecento (189 per la precisione) il totale dei conducenti sottoposti al pre-test e 21 di questi, trovati positivi al test qualitativo, sono stati sottoposti a test etilometrico per verificare il tasso alcolemico. Non sono, però, gli unici dati a balzare all'occhio.

Tre sono infatti i motociclisti che hanno cercato di evitare la postazione di controllo, cambiando direzione anche in modi piuttosto rocamboleschi (e pericolosi). La 'palma d'oro' in negativo in quanto a infrazioni al Codice della Strada va a un genovese da poco maggiorenne, che trasportava sullo scooter ben due passeggeri, di cui uno senza casco.

Il secondo guidava nonostante la patente di guida gli fosse stata sospesa a tempo indeterminato; si tratta di un motociclista di 51 anni, sempre genovese. All'alt degli agenti in via delle Casaccie ha provato a scappare a tutta velocità in direzione centro, ma è stato prontamente fermato assieme al passeggero seduto dietro di lui, che indossava un casco non omologato. Il 51enne è stato sanzionato per non essersi fermato all'alt, oltre a guida con patente sospesa, velocità sconsiderata e per aver trasportato un passeggero con casco non omologato. La patente di guida verrà segnalata per la prevista revoca da parte della motorizzazione, mentre lo scooter sarà sottoposto a fermo amministrativo.

Il terzo motociclista particolarmente indisciplinato è un trentenne originario di Caserta: mentre percorreva corso Aurelio Saffi in direzione ponente, si è accorto del posto di controllo e ha cercato di eluderlo, svoltando contromano in via Rivoli. Gli agenti lo hanno raggiunto e sanzionato.

Facendo un riepilogo, l’esito dei controlli del Nucleo Polizia Stradale di sabato scorso è quindi il seguente:

7 guidatori hanno ricevuto la sanzione amministrativa con sospensione della patente per essersi messi al volante con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l;

1 guidatore ha ricevuto la suddetta sanzione aumentata in quanto neopatentato;

9 sono le patenti ritirate in tutto: alle 8 sospese per guida in stato di ebbrezza, si aggiunge la patente di guida ritirata ai fini della sospensione al conducente di un motociclo in possesso di patente B in luogo della prescritta patente A2. Per lui, anche una sanzione pecuniaria di 1021 euro.

Inoltre, sono state contestate altre 27 violazioni al Codice della Strada:

2 per parcheggio su stallo riservato a persone invalide senza averne diritto;

5 per omesse revisioni entro il termine prescritto;

1 per veicolo privo di copertura assicurativa con relativo sequestro del mezzo;

1 per guida senza lenti nonostante l’obbligo.

Proseguono anche i controlli straordinari per guida in stato di ebbrezza da parte delle Unità Territoriali della polizia locale. Venerdì 11 febbraio le verifiche si sono concentrate in via Pozzo e via Fasce (quartiere Albaro) per poi spostarsi, nella seconda parte della serata/nottata, in via Barabino e piazza Palermo.

60 sono i veicoli controllati:

4 conducenti avevano tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l, il che prevede un’ammenda da 500 a 2000 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

A 3 conducenti è stato contestato un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l. Per loro, oltre alla sospensione della patente, sono previsti un'ammenda da 800 a 3200 euro e l’arresto fino a 6 mesi;

1 conducente aveva tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, il che prevede un’ammenda da 1500 a 6000 euro, l’arresto da sei mesi a un anno e la sospensione della patente.

Nell’ambito dei controlli per la guida in stato di ebbrezza sono state contestate altre 18 violazioni al Codice della Strada:

1 per guida senza cinture di sicurezza;

2 per mancata limitazione dei rumori;

3 per veicolo non efficiente;

3 per mancato possesso dei documenti di circolazione e guida;

2 per velocità eccessiva;

1 per violazione della segnaletica stradale;

2 per assenza dei dispositivi di equipaggiamento;

1 per mancata effettuazione della revisione;

1 per manovra pericolosa.

A una persona è stato contestato anche lo stato di ubriachezza manifesta ai sensi del codice penale.