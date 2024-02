Posteggi riservati ai tifosi ospiti quando gioca la Samp, la protesta dei residenti: "Spesso sono vuoti"

Sabato 17 febbraio, alle ore 11, è stato organizzato un sit-in sulla piastra di Staglieno da parte dei residenti della zona che da tempo protestano per i disagi che sono collegati alla riserva di posteggi per i tifosi ospiti in occasione delle partite della Sampdoria. La manifestazione è stata promossa prima della partita contro il Brescia, che si giocherà allo stadio Luigi Ferraris alle ore 16:15.

Il problema nasce perché, in occasione delle partite casalinghe dei blucerchiati, le piastre vengono adibite a parcheggi riservati ai supporter delle squadre ospiti, che a norma di legge non possono transitare nei pressi della gradinata della squadra di casa, in questo caso la Sud. Sin dal mattino, quindi, scattano i divieti con relative multe e rimozione forzata per gli smemorati. La protesta nasce con una duplice valenza, da una parte la richiesta di rimodulare la convenzione, che sarebbe in scadenza, tra Autostrade e Comune per l'utilizzo delle piastre, dall'altra quella di provare almeno a creare una simmetria tra l'effettivo afflusso di tifosi ospiti e il numero di spazi riservati. Sì, perché in tante gare, soprattutto quest'anno che i blucerchiati militano in Serie B e affrontano anche piccola squadre di provincia con poco seguito, i posteggi risultano in gran parte inutilizzati, con ampi spazi vuoti che non possono essere però occupati dai residenti.

Federico Giacobbe, consigliere municipale di + Europa per la Media Val Bisagno, si è fatto portavoce delle istanze dei residenti e spiega a Genova Today: "Purtroppo è una situazione che coinvolge tantissimi cittadini, in una zona dove i posteggi sono carenti. In occasione delle partite della Sampdoria in tanti si trovano costretti a spostare l'automobile e spesso trovare un'alternativa è quasi impossibile. Chiediamo che venga trovata una soluzione anche in vista dell'annunciata riqualificazione dello stadio e una diversificazione dei provvedimenti in base all'effettivo afflusso di tifosi ospiti. In tante occasioni i posteggi sono rimasti per gran parte vuoti, una verifica accurata su ogni singolo evento non dovrebbe essere così difficile utilizzando i dati sui biglietti venduti. Si potrebbe almeno pensare di lasciare una o due piastre libere per i residenti. Inoltre abbiamo saputo che è in scadenza la convenzione stipulata 30 anni fa tra Comune, Autostrade e Circoscrizione, presenterò anche un'interrogazione per capire le intenzioni della pubblica amministrazione, chiedendo di rivedere la questione aggiornandola in base alle necessità di oggi, che sono diverse rispetto a quelle del passato".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp