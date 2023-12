Posti moto 'mangiati' dal box bici, è polemica

Polemica social per la realizzazione di un box bici che ha tolto posti moto in città.

La querelle riguarda, per l'esattezza, 15 posteggi per moto e scooter cancellati sotto la sopraelevata in zona Darsena, vicino al museo del Mare e all'università di Economia.

"Posteggi che in questa zona per moltissime persone sono vitali - scrivono sul gruppo Facebook Automobilisti e motociclisti genovesi - per far posto a una struttura per il posteggio di biciclette dal costo superiore al mezzo milione di euro (per l'intera opera che prevede più box si intende, ndr)".

"Costruire strutture del genere in aggiunta agli attuali posteggi è un conto (poi possiamo discutere sulla loro utilità e sul costo) - chiosano sul gruppo - ma metterle al posto dei posteggi moto già esistenti è totalmente inaccettabile. Quindici posteggi tolti dove sono indispensabili, qui non si tratta del Comune che lavora per incentivare gli spostamenti in bici, ma che lavora per imporli, lasciando poi tutti i danni a noi cittadini".