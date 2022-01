Poste, un mese di sciopero di straordinario contro la carenza di personale

Prende il via oggi, lunedì 31 gennaio 2022, e terminerà il prossimo 28 febbraio lo sciopero dello straordinario per il personale di Poste in Liguria. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato lavoratori Comunicazione Cgil contro la carenza di organico.

"È sufficiente recarsi davanti a un qualunque sportello Postale per verificare le code alle quali sono sottoposti i cittadini, senza contare le difficoltà degli operatori del back office o dei portalettere, molti precari", dichiara Umberto Cagnazzo, coordinatore regionale Slc Cgil Liguria.

"Il continuo peggioramento delle condizioni di lavoro - prosegue Cagnazzo - è tra le motivazione alla base della mobilitazione nella quale si inseriscono le questioni legate al controllo del green pass, da domani 1 febbraio, e che non siano messe a disposizione del personale le mascherine Ffp2, salvo alcune mansioni particolari come i consulenti finanziari e il personale in auto protezione".

"La richiesta di Slc Cgil a Poste - conclude - è quella di avviare una contrattazione sindacale seria e costruttiva che porti a risolvere una situazione insostenibile per operatori e utenti, entrambi stanchi nel dover quotidianamente far fronte a una situazione di emergenza".