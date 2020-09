Poste, prenotazione ritiro pacchi e raccomandate anche via Whatsapp

Per facilitare il ritiro della corrispondenza e pacchi giacenti presso gli Uffici Postali per assenza del destinatario durante il mese di agosto è possibile prenotare l’operazione agli sportelli tramite l’App Ufficio Postale o via WhatsApp. I sistemi di prenotazione a distanza che consentono di riservare l’accesso anche per altre operazioni sono disponibili in 41 Uffici Postali genovesi, 37 in città e 4 in provincia, ad Arenzano, Cogoleto, Busalla e Campomorone.

Per prenotare l’operazione tramite l’App Ufficio Postale è sufficiente scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone, tablet o pc e selezionare il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione. All’interno dell’ufficio, un’apposita segnaletica indicherà il punto di attesa per accedere al primo sportello disponibile.

Per richiedere il ticket elettronico con WhatsApp è necessario memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715. Il cittadino dovrà avviare una chat e un operatore virtuale di Poste Italiane risponderà proponendo, tra le varie opzioni, la prenotazione del ticket.

Digitando poi il Comune, indirizzo e numero civico di riferimento, al cliente sarà proposto l’Ufficio Postale più vicino con l’indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione. Se il cittadino accetta, riceverà un codice di prenotazione che verrà mostrato sul display dell’ufficio postale al momento dell’appuntamento. L'accesso agli uffici è consentito solo con mascherina.

Nel frattempo da lunedì 31 agosto, gli uffici postali di Arenzano, in viale Sauli Pallavicino 88, Cogoleto in piazza Martiri Liberta 13 , Genova 14 in via Vallechiara 1r., Genova 36 in corso Sardegna 2, Genova 54 in via Piccone, e Genova 58, in via Pastorino 87r., sono tornati a essere disponibili della cittadinanza con orario continuato dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:20 alle ore 19:05 (il sabato fino alle 12.35).

Nel genovese l'apertura pomeridiana è attiva anche nelle sedi di Genova 43 in via Piazza Gaggero 44r, Sestri Ponente in via A. Catalani 49r, Sampierdarena in piazza Monastero 4, Genova Centro in via Dante 4, Genova 19 in via Granello 7r, Genova 61 in via Molassana 120, Genova 66 in piazza Sivelli 1 e Genova 8 in via San Fruttuoso 44r.

Per conoscere gli orari degli uffici postali aperti e per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero verde 800 003322.