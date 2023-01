Poste, tre uffici ampliano l'orario di apertura

Da lunedì 16 gennaio vengono ampliati gli orari di apertura al pubblico di tre uffici postali della provincia di Genova.

In città gli orari di Genova 53, in via Coronata 28R e Genova 63, in via Serra di Bavari 7R saranno da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45, mentre Sciarborasca, nel Comune di Cogoleto, riaprirà a tre giorni, vale a dire martedì e giovedì, dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45.

Poste ricorda inoltre a tutti i cittadini la possibilità di utilizzare i 124 Atm Postamat della provincia di Genova oltre ai canali digitali come le app (Ufficio Postale, BancoPosta e Postepay) e il sito poste.it, dove sono anche indicati i nuovi orari di apertura degli uffici postali.