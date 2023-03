Posta foto con ausiliario del traffico intento a fare multe, scatta la denuncia

Una foto di un ausiliario del traffico di Amt, immortalato in via Robino durante un turno di lavoro e postata sul gruppo Facebook 'Sei di Marassi se...', ha provocato una dura reazione da parte del sindacato Ugl Fna.

"È moda ormai fotografare autisti e verificatori - dichiara Roberto Piccardo - e poi, in barba alle leggi sulla privacy, fare post sui social, con commenti molto sgradevoli. Vorrei ricordare a chi compie questi atti vergognosi che gli autisti sono sempre stati presenti in ogni circostanza, dalle alluvioni, alla caduta del Morandi ecc, gli stessi autisti che ogni giorno ricevono insulti gratuiti, minacce e aggressioni".

"Gli stessi - prosegue il sindacalista - che chissà quante volte vi hanno aspettato in fermata voi o i vostri figli eppure verso questa categoria, indispensabile per ogni città, si hanno sempre brutte parole, mai un ringraziamento, mai, solo insulti. Stessa cosa per i verificatori, fanno il loro lavoro multandovi se non avete il biglietto o se parcheggiate l'auto dove non dovete, quindi prendetevela con il vostro poco senso civico, non con chi lavora".

"A seguito dell'ultimo post - spiega Piccardo - dove viene immortalato un dipendente abbiamo chiesto e ottenuto che Amt proceda a denunciare il fatto e a far rimuovere le foto, perseguendo i colpevoli. La scrivente organizzazione è a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici del trasporto pubblico locale e, sapendo in che condizioni molte volte sono costretti a lavorare, chiedono per questa categoria il rispetto dovuto".

"Purtroppo il collega riconosciuto è stato raggiunto da insulti di ogni tipo. Questi leoni da tastiera devono prendersi le proprie responsabilità davanti alla legge - conclude Piccardo - perché queste cose istigano contro la categoria. Comunque Amt ha fatto denuncia, questa mattina ci ha dato comunicazione".