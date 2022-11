Guasto al sistema antincendio del supermercato, getto d'acqua alto diversi metri

Geyser in via Posalunga a Borgoratti. È successo nel primo pomeriggio di mercoledì 9 novembre 2022. Secondo quanto riferisce Iren, in danno ha interessato il sistema antincendio di un supermercato.

Iren è comunque intervenuta per chiudere l'acqua, mentre spetterà ai proprietari dell'attività commerciale riparare il guasto. Anche il presidente del municipio Levante, Federico Bogliolo, trovatosi a transitare in zona, ha fatto la sua parte, regolando il traffico in attesa dell'arrivo della polizia locale.

Qualche ripercussione sul traffico a causa della strada allagata.