In auto 1 kg di droga, 'camallo' portato in carcere

Sarà sentito lunedì 19 dicembre dal giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni per la convalida dell'arresto il portuale genovese di 45 anni, finito in carcere a Marassi dopo che i carabinieri lo hanno trovato in possesso di un borsone, con dentro un chilogrammo di hashish.

L'uomo, incensurato, dipendente della Culmv (Compagnia unica lavoratori merci varie), è stato fermato dai militari della compagnia Centro poco distante da casa nel quartiere genovese di Oregina.

La droga, secondo quanto ricostruito, era stata acquistata per circa cinquemila euro all'interno del porto di Genova. Il pubblico ministero Marco Zocco ha disposto il sequestro dello stupefacente e dell'auto su cui si trovava.