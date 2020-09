Intervento sul monte di Portofino per un'anziana in difficoltà

Intervento a Monte Portofino, in località Toca per il soccorso alpino e i vigili del fuoco.

Il 118 intorno alle 13 ha attivato le squadra per una donna infortunata sul sentiero delle Pietre Strette.

La 82enne si è procurata una distorsione alla caviglia destra. Impossibilitata a continuare il sentiero ha chiesto aiuto. Sul posto anche i Volontari di Ruta che hanno stabilizzato la caviglia e i VVF.

Nel frattempo da Albenga è partito l’elicottero del 118 Grifo, arrivato sul posto il Tecnico di Elisoccorso ha trasportato la donna sull’elicottero per il trasporto in ospedale.

Un altro intervento in Val d'Aveto in localita Monte Penna in questo sabato 26 settembre; attivati dal 118 i nostri tecnici insieme alla Croce rossa di Santo stefano sono intervenuti per un fungaiolo caduto vicino al sentiero.

L’ambulanza è riuscita a raggiungere il luogo dell’incidente e le due squadre hanno provveduto a stabilizzare e a trasferire l’uomo in ospedale.