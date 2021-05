Malore durante l'immersione nell'area protetta di Portofino, sub in ospedale

Nel primo pomeriggio di domenica 23 maggio 2021 la Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure ha prestato soccorso a un subacqueo colpito da un malore.

L’uomo stava svolgendo un’immersione, insieme a una decina di compagni, nelle acque dell’Area Marina Protetta di Portofino e, precisamente, sul relitto del Mohawk Deer, una nave da carico canadese, lunga 120 metri, affondata nel 1967, a seguito di una violenta burrasca.

Dopo circa mezz’ora di attività, il sub ha iniziato ad accusare uno stato di malessere e, colto dal panico, è risalito in superficie troppo rapidamente. Qui è stato issato sull’unità d’appoggio del centro diving, dove gli è stato somministrato ossigeno, mentre veniva lanciato l’allarme via radio.

La sala operativa della Guardia Costiera ha subito inviato sul posto la motovedetta CP 883 che, nel giro di pochi minuti, ha raggiunto l’imbarcazione dei subacquei e ha trasbordato la persona in pericolo, conducendola nel porto di Santa Margherita Ligure. Qui l’uomo, che non ha mai perso conoscenza, è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasferito per precauzione all’ospedale San Martino di Genova.

La Guardia Costiera ricorda che, in caso di emergenza in mare, è attivo il numero 1530 per comunicare con la sala operativa del più vicino ufficio.