Si finge chef e molesta cameriera, arrestato stalker seriale

Da Milano a Portofino per molestare la stessa donna. Poi, una volta in Liguria, altre ragazze sono finite nel mirino dello stalker seriale Salvatore Mariano, 27 anni, non nuovo a questo tipo di situazioni.

Il giovane, tra i vari arresti, è già finito in manette nel 2020 a Lecce con l'accusa di aver provato a sottrarre il cellulare a una giovane automobilista, di averla trascinata nella sua vettura e di essersi masturbato dinanzi a lei. Ma prima era finito agli arresti, a Roma, dopo essere stato accusato di molestie a sfondo sessuale ai danni di ben sette studentesse universitarie.

Oggi come allora Mariano si finge chef con conoscenze altolocate per cercare di suscitare la curiosità delle sue vittime. L'ultima inchiesta, che ha portato al suo arresto, è nata dopo la denuncia di una cameriera, che ha raccontato ai carabinieri di essere stata approcciata dal giovane mentre lavorava e di avere iniziato a ricevere messaggi e telefonate continue dal molestatore.

Terminata la stagione a Milano, la giovane si è spostata per l'estate a Portofino, dove Mariano l'ha raggiunta e ha continuato a importunarla. Una volta ricevute altre denunce da parte di ragazze della zona, la procura di Genova ha emesso il provvedimento di arresto, che è stato eseguito in Veneto.