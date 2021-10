Soccorso in mare questa mattina al largo di Punta Chiappa tra Camogli e Portofino ad una sub di circa 50anni.

Sul posto 118 e vigili del fuoco. La donna è stata trasferita in condizioni non gravi e in codice giallo all'ospedale San martino di Genova.

Giovedì scorso un commerciante di Rapallo ha perso la vita per un malore immergendosi nello stesso specchio d'acqua.