Portofino: ok ai selfie "ma stop a gente scalza o in costume"

Il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, ha smentito la notizia relativa alle multe previste nel Comune per tutti coloro che si fermano a fare dei selfie in piazzetta o sulle banchine causando traffico pedonale, spiegando qual è lo spirito dell'ordinanza che è stata firmata recentemente e che prevede multe dai 68 ai 275 euro.

"L'ordinanza - spiega all'Ansa - vieta per questioni di sicurezza, gli assembramenti in determinate zone. Per di più è un'ordinanza rivolta ai tour operator. Gli assembramenti, in due-tre zone specifiche sono pericolosi". Le limitazioni riguardano in particolare la piazzetta sul mare e il molo Umberto I, due zone battute dal passeggio dei turisti e spesso luogo di congestione di traffico pedonale. Il divieto di sosta sarà valido tutti i giorni dal mattino alle 18 di sera, fino al 15 ottobre 2023 e quindi fino alla conclusione della stagione estiva.

Il sindaco ha poi spiegato che arriverà una seconda ordinanza per vietare anche i bivacchi, sedersi per terra, girare scalzi, a torso nudo o in costume da bagno, proprio come avveniva nel periodo precedente alla pandemia da covid, simile a quella che esiste a Venezia.