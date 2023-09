Borse false in vendita nel suo negozio, indagato il sindaco di Portofino

Quasi un centinaio di borse griffate ritenute contraffatte sono state trovate dalla guardia di finanza nel magazzino della tabaccheria del sindaco di Portofino , Matteo Viacava.

Informata la procura di Genova, il primo cittadino è finito nel registro degli indagati con l'accusa di contraffazione e di "introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi". Lo riportano Repubblica e il SecoloXIX dopo la notizia della vendita di prodotti contraffatti, nel negozio sulla Piazzetta, scoperta dal Fatto Quotidiano.

La polizia giudiziaria ora dovrà capire se le borse siano state solo vendute o anche fabbricate con loghi falsi di marchi del made in Italy di lusso. Tutto è partito dall'esposizione nel tabacchino di una borsetta griffata Fendi, una di Chanel e una pochette di Louis Vuitton al prezzo da urlo di complessivi 75 euro.



Dopo la denuncia a mezzo stampa i finti capi firmati sono spariti dalla vetrina ma i finanzieri di Rapallo, coordinati dal Nucleo operativo metropolitano di Genova, hanno trovato la merce contraffatta in un locale adiacente. La notifica del sequestro è stata comunicata a Viacava così come l'iscrizione del registro degli indagati dato che, pur avendo dichiarato di non occuparsi del negozio di famiglia considerata la sua carica amministrativa, risulta il legale rappresentante dell'attività.

Nei giorni successivi il clamore mediatico, Ferruccio Sansa, in consiglio regionale, ha chiesto le dimissioni di Matteo Viacava.