Si lancia fuori dall'escavatore, che si sta ribaltando: recuperato dall'elicottero

Un giovane di 33 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente, pare sul lavoro, avvenuto poco dopo le 8 di martedì 5 dicembre 2023 in località Vessinaro a Portofino. Il giovane pare avere riportato la frattura di una gamba.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, due ambulanze della Croce Verde e Rossa di Santa Margherita e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco per velocizzare le operazioni visto che l'incidente è avvenuto in zona impervia.

Stando a quanto ricostruito finora, il giovane stava manovrando un escavatore o un trattore, che, per cause da chiarire, si è ribaltato. Accortosi di quanto stava accadendo, il 33enne si è lanciato fuori dal mezzo per evitare di rimanere schiacciato.

Una volta raggiunto, il ferito è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.