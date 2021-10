A cena con Jack Savoretti: due biglietti all'asta per il San Martino

Cena per due con Jack Savoretti e a seguire concerto. La beneficenza è servita: l'artista di orgini genovesi ha messo all'asta due biglietti e il ricavato andrà all'ospedale San Martino.

L'evento esclusivo 'The Savoretti Experience', è in programma per sabato 9 ottobre all'Hotel Belmond di Portofino.

Durante la performance acustica l'artista presenterà alcuni brani tratti dal suo nuovo album Europiana. Non è la prima volta che, oltre alla voce, si fa sentire il cuore grande di Jack Savoretti che ha raccolto, ad esempio, donazioni durante il periodo della pandemia attraverso il progetto del brano “Andrà tutto bene“, sempre a favore del policlinico genovese.