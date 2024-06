Blitz degli animalisti a Portofino: "Noi stiamo con lupi e orsi"

Blitz animalista a Portofino nella mattinata di sabato 29 giugno 2024. Alcuni militanti di CentoPerCentoAnimalisti hanno esposto uno striscione in inglese per attirare l'attenzione dei turisti.

"Abbiamo voluto far sapere cosa succede a lupi e orsi in Liguria e Trentino - spiegano -, animali protetti, diventati una scusa per coprire la propria incapacità nel gestire la questione da parte dei politici. Ammazzare - sostengono gli attivisti - è l’unica soluzione per questi signori. Questa è la 'normalità' dei cacciatori, coccolati dalle amministrazioni locali e, purtroppo, dal governo centrale che non dice una parola sulle mattanze in atto".

"Dopo i blitz di Venezia e Verona, città frequentate in questo periodo soprattutto dai turisti stranieri - concludono - anche Portofino è stata 'visitata'. Abbiamo ricevuto molti gesti di solidarietà anche da ristorati della piazzetta, segno tangibile che i cittadini di ogni nazionalità sono dalla parte dei lupi e degli orsi".

