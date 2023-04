Porto, Genova punta sul ferro: "Obiettivo trasporto merci via treno al 25% nel prossimo futuro"

Far crescere il traffico ferroviario portuale dal quasi 17% attuale al 20-25% nel prossimo futuro, per traguardare poi l'obiettivo del 30% fissato dall'Unione europea per il 2030: è questo l'obiettivo - con relativa tabella di marcia - del porto di Genova, fissato dal presidente dell'authority, Paolo Emilio Signorini, nel corso di un convegno a palazzo San Giorgio.

Negli ultimi cinque anni, il trasporto merci via treni nello scalo del capoluogo ligure è cresciuto di circa tre punti percentuali, raggiungendo il 16,6% nel 2022, con 400.000 teu trasportati. Per raggiungere gli obiettivi, ha affermato Signorini, "dobbiamo completare i lavori in corso sull'ultimo miglio, utilizzare le tracce ferroviarie sette giorni su sette e 24 ore su 24, sviluppare le aree intermodali e stiamo immaginando nuove forme di incentivazione finanziaria. Ma per qualsiasi decisione abbiamo bisogno della sponda del governo e dobbiamo interagire intelligentemente con Fs".

Il percorso prevede una crescita dei volumi del traffico container dagli attuali 8.955 treni ad oltre 11.000 treni nel 2027, con un tasso di crescita media annua pari al 3,6.

Secondo i dati forniti dall'amministratore delegato di Fs, Luigi Ferraris, nel 2022 il Sistema portuale del Mar Ligure occidentale, che comprende Genova, Savona e Vado, ha superato i 10.000 treni (+9,7% rispetto al 2021), su cui sono stati trasportati oltre 418.000 teu. Attualmente sono attivi circa cento servizi settimanali di andata e ritorno dagli scali. "Come Gruppo Fs - aggiunge - nel 2022 abbiamo movimentato oltre 2,6 milioni di tonnellate di merci con 5.500 treni sul bacino di Genova e Pra', corrispondenti al 48,4% del totale dei treni movimentati nel bacino. Questi numeri sono destinati ad aumentare dopo gli interventi che stiamo portando a termine. E lo sviluppo è reso possibile anche dal potenziamento dello scalo di Campasso, che sarà il vero e proprio retroporto di Genova per capacità, traffico e complessità di gestione. Il suo potenziamento prevede la realizzazione di otto nuovi binari e il ripristino dei binari nella tratta a nord di Campasso, verso Bivio Fegino".