Traghetto Gnv fermo in porto da ieri sera, passeggeri bloccati a bordo tutta la notte

La Excellent sarebbe dovuta partire ieri sera alle 21.30 per Palermo. La nave è ancora attraccata per un guasto

Un traghetto dela Grandi Navi Veloci, l'Excellent, che sarebbe dovuto partire ieri sera alle 21.30 per Palermo è fermo in porto.

I passeggeri sono stati regolarmente imbarcati, e fino alle 11 di questa mattina sono rimasti a bordo ma la nave non ha mai lasciato la banchina. Esasperati, gli utenti hanno commentato sulla pagina Facebook della compagnia di navigazione: "È vergognoso, ci avete sequestrati", si legge. "Comportamento inammissibile, non ci avete dato alcuna spiegazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarebbe stata la Capitaneria a dare lo stop al traghetto per aver riscontrato alcune “deficienze tecniche” ma a bordo lo hanno saputo soltanto intorno alle 4 del mattino, con un messaggio all’interfono.

"La nave non è partita - fanno sapere dalla Capitaneria - perché nel corso di una ispezione tecnica programmata nella giornata di ieri (prevista per legge in occasione dell'avvio della nuova tratta Genova-Palermo) sono emerse alcune deficienze tecniche che non hanno consentito il rilascio delle spedizioni (autorizzazione alla partenza) da parte della Capitaneria. Immediatamente è stato informato l'ente tecnico (RINA) che è intervenuto già questa notte per consentire il ripristino, ma al momento non tutto è stato risolto".

L'Excellent resterà in porto e i passeggeri, 750, intorno a mezzogiorno sono invece scesi e indirizzati alle biglietterie per la sostituzione del biglietto per un altro traghetto della compagnia, la Superba, che dovrebbe arrivare a Genova alle 17 e ripartire alle 21.30. Per questa soluzione è previsto un rimborso del 25% sul biglietto, in alternativa gli utenti possono rinunciare al viaggio e ottenere indietro il 100% dei costi.

Alle 13 è arrivata la nota stampa da parte della Grandi Navi Veloce: "In sede di verifiche preliminari alla partenza condotte con la Capitaneria di Porto, é stata riscontrata una anomalia tecnica per cui si è reso necessario un intervento di manutenzione. Per questo motivo ieri sera (17 agosto) il traghetto Excellent non è potuto partire da Genova per effettuare il collegamento con Palermo previsto in partenza alle ore 21.30. I tecnici e gli ingegneri della Compagnia si sono immediatamente attivati ed è ora in corso l’intervento di manutenzione.

I 750 passeggeri sono stati accolti e assistiti a bordo. A ciascun passeggero é stata data la possibilità di sbarcare dalla nave e richiedere il rimborso oppure di alloggiare a bordo in attesa di essere riprotetti sul traghetto La Superba in partenza da Genova per Palermo questa sera alle ore 21.30. In mattinata si sono concluse le procedure di sbarco dei veicoli per permettere ai passeggeri che lo desiderano di proseguire il viaggio in autonomia. La corsa Palermo-Genova di Excellent di questa sera è annullata. La Compagnia é spiacente nei confronti di passeggeri e operatori per ogni disagio e si é attivata per assicurare ai passeggeri tutto il supporto necessario".

Diverso il parere dei passeggeri sbarcati: "Siamo in coda per rifare il biglietto - racconta dal terminal l'utente Yanina Soledad Avalos - ci hanno detto che ci davano il pranzo per scusarsi del disagio ma alle 12 ci hanno mandano a fare il check-in così nessuno lascia la fila per non perdere il posto. Le persone hanno fame, sete, non vanno in bagno, gli anziani sono stanchi".