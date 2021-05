Lotta al contrabbando in porto: sequestrata Mercedes da oltre 80.000 euro

Il reparto viaggiatori dell’Ufficio delle Dogane in collaborazione con la Guardia di Finanza ha intercettato e bloccato una Classe C AMG V8 Biturbo da quasi 500cv

Ancora un sequestro da parte dell’Agenzia delle Dogane in porto a Genova nell’ambito delle attività finalizzate a combattere il contrabbando di merci.

Nei giorni scorsi reparto viaggiatori dell’Ufficio delle Dogane in collaborazione con la Guardia di Finanza ha intercettato e bloccato una Mercede Classe C AMG V8 Biturbo da quasi 500cv per violazione art. 282 e 293 T.U.L.D.

Il valore stimato dell’auto è superiore a 80.000 euro. Il conducente è stato denunciato alle autorità competenti.

L'operazione è il frutto di una continuativa opera di controllo finalizzata a verificare lo status fiscale dei veicoli in arrivo via mare a seguito passeggero, con provenienza da Paesi extra-Schengen, principalmente dal Nord Africa.

Queste attività, spiegano dall’Agenzia delle Dogane, è il frutto dell’analisi dei rischi posta in essere dai funzionari del Reparto Viaggiatori, con la collaborazione dei militari del II Gruppo della Guardia di Finanza di Genova.