Porto, Maresca conferma: "Le riparazioni navali non verranno spostate"

Nonostante le indiscrezioni e i timori dei cittadini, l'assessore al Porto Francesco Maresca ha confermato la volontà di non spostare le riparazioni navali, tanto meno a ponente. E annuncia che il piano regolatore portuale sarà pronto tra un anno circa.

Se ne è parlato in consiglio comunale con le interrogazioni di tre consiglieri, Filippo Bruzzone (lista Rossoverde), Rita Bruzzone (Pd) e Fabio Ceraudo (M5s) che hanno chiesto informazioni su un eventuale inserimento, nel prossimo piano regolatore portuale, di nuovi bacini di carenaggio a disposizione delle riparazioni navali presso gli spazi del porto petroli di Multedo.

"Gli operatori si dicono contrari alla prospettiva di essere spostati a Multedo - dichiara Rita Bruzzone - perché lo spazio di Multedo non sarebbe sufficiente, anche la Cgil è allarmata e vuole chiarezza". "Si fatica - dice Fabio Ceraudo - a capire la vera visione del sindaco-commissario e a comprendere quale sia il suo ruolo all'interno del piano regolatore portuale". "A che punto è - chiede Bruzzone - la progettazione del nuovo piano, e quali strumenti di coinvolgimento del consiglio comunale, dei municipi e dei territori si intende perseguire?".

"Il piano regolatore portuale - ha risposto Maresca - è in fase di realizzazione da parte di Autorità di sistema portuale e per legge viene approvato dal comitato di gestione. Autorità portuale dovrà chiedere parere al Comune che convocherà un tavolo porto-città in cui verrà analizzata la proposta. Verrà coinvolto anche il consiglio comunale tramite commissioni. La legge non è cambiata e la competenza è di Stato e Regione, ma il Comune potrà prendere decisioni che andranno a tutelare l'impatto sulla città. Affermo che le riparazioni navali non verranno spostate: è un sito che è un fiore all'occhiello della città con un migliaio di lavoratori diretti e altrettanti indiretti. Non si sposterà da lì ma dovrà svilupparsi. So che gli imprenditori hanno chiesto bacini di carenaggio migliori, ci sono istanze".

Per quanto riguarda il piano regolatore portuale, Maresca aggiunge: "Deve essere compatibile con il piano urbanistico comunale a tutela dei genovesi. Vigileremo nei prossimi mesi e nel prossimo anno, perché il piano sarà pronto tra un anno, allo sviluppo e al lavoro ma anche all’ambiente. Il lavoro sarà svolto anche insieme, laddove di competenza e quando opportuno, al consiglio comunale".

I tre consiglieri comunali non sono comunque rimasti soddisfatti dalla risposta, soprattutto Filippo Bruzzone che precisa: "Ho chiesto però se avete intenzione di creare un nuovo bacino a Multedo e su questo non ha risposto. Va bene il tavolo porto-città ma invito a convocare al più presto le commissioni che aspettiamo da mesi".