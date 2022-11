Porto di Rapallo, l'inaugurazione a maggio 2023

Stanno procedendo i lavori per il porto di Rapallo, devastato dalla mareggiata dell'ottobre 2018 e l'inaugurazione è prevista per maggio 2023.

I lavori sono iniziati due anni prima, il 3 maggio 2021 con l'esecuzione dei rilievi topo-batimetrici e le attività di demolizione dei conci di muro paraonde crollati lungo la banchina e l'obiettivo era il completamento, incluso il collaudo, per maggio 2022. Poi è slittato tutto. Le ultime previsioni parlavano della prossima estate per la fine dei lavori, ma a quanto pare l'evento si potrà anticipare di qualche mese: "Incrociando le dita - dice il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco - il porto sarà inaugurato a maggio. Le gru in questo momento stanno lavorando per costruire il muro e nuovi scogli posti per la protezione dell'abitato e per i flussi dell'acqua. Sono stati fatti diversi studi dai nostri ingegneri in collaborazione con l'Università di Pisa con prove in vasca molto importanti".

Bagnasco aggiunge anche che sono arrivati diversi fondi per la cittadina: "Finalmente inizieranno i lavori per il l'ex convento delle Clarisse, poi soldi per villa Queirolo, per villa Tigullio e tutto il nostro patrimonio. Naturalmente non possiamo dimenticarci il castello che è stato dissequestrato: inizieremo ad affrontare le problematiche con una riqualificazione importante".