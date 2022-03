Culmv, presidio per salvare 88 posti di lavoro

Presidio davanti a Palazzo San Giorgio a Genova dei lavoratori somministrati della Compagnia Unica del porto.

Lo scorso 30 novembre sono scaduti i contratti degli 88 lavoratori somministrati in servizio presso la Culmv e nonostante le trattativa tra sindacati e istituzioni, è stato concesso solo un rinnovo di tre mesi finito oggi, martedì 1 marzo.

"A rischio c'è il nostro futuro, non sappiamo se il contratto sarà rinnovato", spiegano i manifestanti. "Tutto a causa di mala gestione che va avanti da oltre cinque anni e che non supera mai le promesse". Gli operatori del porto dicono di tenerci "particolarmente alla continuità nel nostro ambito lavorativo e non a venire smistati in cooperative o altri lavori senza rispettare le competenze che abbiamo maturato in diversi anni".

I lavoratori in questione sono rallisti che si occupano di imbarcare e sbarcare container in ambito.portuale: "L'ultima proposta ricevuta è un contratto di un mese con soli venti turni garantiti, una soluzione che ovviamente non risolve il problema".