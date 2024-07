Gas climalterante dalla Cina, azienda supera i limiti: rischio multa fino a 150mila euro

Ha superato largamente la quota assegnata di gas refrigerante Diflulorometano (R32) da importare, per questo un'azienda ora rischia una sanzione amministrativa da 50 a 150mila euro.

La scoperta al porto di Pra', dove i funzionari dell'Agenzia dogane e monopoli, nel corso dei controlli sulle merci in importazione, hanno scoperto che una società piemontese stava introducendo in Unione Europea 18 tonnellate di gas impiegato per gli impianti di condizionamento, stivato in una "isotank" proveniente via nave dalla Cina.

Guardando i limiti prescritti dal Regolamento europeo sui gas fluorurati a effetto serra aventi impatto climalterante, anche a seguito di parere del Ministero dell’Ambiente, sì è constatato che l’azienda italiana ha superato largamente la quota assegnata di F-Gas per operazioni di import nell'Unione per quest'anno, ragione per la quale è stata notificata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000 al legale rappresentante dell’azienda interessata.

La commissione Ue assegna a ciascun importatore e produttore una quota per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi in conformità al Regolamento. La quota è comunicata ai produttori e agli importatori tramite il portale F-Gas. Solo i produttori e gli importatori che hanno maturato esperienza in attività commerciali di prodotti chimici o nella manutenzione di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria, protezione antincendio o pompe di calore per almeno tre anni consecutivi prima del periodo di assegnazione delle quote, possono ricevere un'assegnazione di quote su tale base.