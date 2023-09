Porto di Pra', Autorità Portuale: "Il cantiere logistico non si espanderà oltre il dentino"

Nessun cassone per la nuova diga, grande né piccolo, verrà costruito al porto di Pra', il cantiere logistico non si espanderà oltre il cosiddetto "dentino" rimanendo operativo fino al 2026, e inoltre le attività di triturazione della vecchia diga si terranno in un altro sito e non a Pra'.

Sono le principali comunicazioni che arrivano dalla commissione consiliare che si è svolta martedì pomeriggio nella sede del Municipio Ponente, in cui si è parlato nuovamente dei lavori che interessano il sesto modulo. La seconda commissione, presieduta da Fulvia Musso, era stata richiesta urgentemente per cercare di fare chiarezza soprattutto sulle attività del cantiere logistico: in aula anche tre rappresentanti di Autorità di Sistema Portuale, Marco Vaccari, Alessandra Mariotti e Bruno Bucari che - in relazione ai cassoni - hanno confermato quanto comunicato dal commissario Paolo Piacenza al presidente di Municipio Guido Barbazza, ovvero la loro costruzione non si terrà a Pra'.

Per quanto riguarda il cantiere logistico, le sue attività, fa sapere il Municipio Ponente, saranno di "manutenzione mezzi per costruire la diga e costruzioni di piccoli blocchi di cemento (1 o 2 metri), e non prevede la realizzazione di nessun cementificio e altro impianto. Particolare attenzione sarà posta per evitare ogni tipo di disturbo alla cittadinanza, aspetto per il quale il Municipio svolgerà azione di monitoraggio".

La commissione arriva pochi giorni prima rispetto alla manifestazione dei comitati e delle associazioni del ponente, che a marzo avevano portato in piazza cinquemila persone: il nuovo appuntamento è previsto sabato 30 settembre alle 10 davanti alla stazione di Pra', per arrivare fino a Pegli lungo la via Aurelia.

Le parole però non sono bastate a rassicurare i comitati cittadini, che ricordano che la zona del sesto modulo - fino ad atto contrario - rimane abilitata alla costruzione dei cassoni, e sono preoccupati anche per le attività del cantiere logistico. "Forse non tutti sanno, o non ricordano - sono le parole dei comitati - che tra le varie promesse non rispettate per il territorio del Ponente c'era il progetto di prolungamento della pista ciclopedonale verso l'estremità di levante della piattaforma portuale di Pra', il cosiddetto sesto modulo. Ebbene, al posto di questo progetto le istituzioni locali sono al lavoro da tempo per posizionare, nella suddetta area, la base logistica della nuova diga. Cosa vuol dire? Che anziché restituire, come promesso, un pezzetto di area portuale ai cittadini di Pegli, di Pra' e di tutto il Ponente tra Voltri e Sampierdarena, gli abitanti di Pegli Lido si troveranno a 50 metri di distanza un cantiere che, realisticamente per anni, produrrà ulteriore rumore e inquinamento, peggiorando la loro qualità di vita".