Porto, assessore Maresca: "Nessuna espansione a ponente". Bruzzone: "I panni che usano i cittadini sono neri, cosa respirano?"

Nessuna espansione del porto a ponente: a dirlo, in maniera netta, l'assessore al Porto Francesco Maresca alle domande dei consiglieri comunali del centrosinistra che hanno chiesto - e non per la prima volta - chiarimenti.

In particolare le interrogazioni riguardavano eventuali nuovi riempimenti sul sesto modulo del porto di Pra', soprattutto dopo la pubblicazione della delibera adottata dalla giunta il 4 luglio, in cui si indica ad Autorità di sistema portuale la visione di Genova 2030 come strumento per la stesura del nuovo Piano regolatore portuale. "Visione che prevede, però, anche nuovi riempimenti" è la puntualizzazione dei consiglieri comunali Filippo Bruzzone (Lista Rossoverde) e Rita Bruzzone (Pd). E già nei giorni scorsi le associazioni del territorio erano tornate a farsi sentire chiedendo chiarezza e pronte alla protesta.

Filippo Bruzzone durante la discussione ha sventolato uno straccio macchiato di nero, consegnatogli da una cittadina di Pegli Lido: "Questo panno è stato utilizzato per pulire le corde su cui si stende, la persona che me lo ha dato mi ha chiesto cosa respirano gli abitanti del suo quartiere. Non so rispondere, nessuno sa farlo. Dunque la scelta è drastica e secca: o siamo dalla parte di chi pulisce le corde e si trova questa roba, o siamo dalle parte di legittimi interessi privati. O si rispettano gli accordi del 2000 che stabilivano i confini geografici della piattaforma, oppure no".

"Ci aspettiamo risposte - ha aggiunto Rita Bruzzone - rispetto ai previsti tombinamenti sotto una fantomatica terrazza che dovrebbe dare anche una visione privilegiata verso la città. Senza prendere in giro nessuno, soprattutto i territori e chi si è sempre battuto contro l'ampliamento del porto, che senso ha presentare una 'visione' ad Autorità di sistema portuale? Vogliamo avere una risposta chiara e scritta".

L'assessore Maresca ha risposto che "non ci sarà nessuna espansione. È stato previsto un limite che sarà rispettato. Anzi, nell'area in cui è previsto ci sarà una continuazione della passeggiata che si riapproprierà di un pezzo di porto in più". Per quanto riguarda nello specifico il parco delle Dune, poi, verrà convocata un'apposita commissione consiliare.

"Rispetto a due anni fa e alla mia prima interrogazione su questo tema la risposta è più cristallina - dice Filippo Bruzzone -. Partiamo da qui per rendere la piattaforma portuale meno impattante, a cominciare dalla questione dell'inquinamento acustico".

Anche Rita Bruzzone concorda: "C'è stata sicuramente più chiarezza rispetto alla ventina di risposte precedenti che mi erano già state date. Mi auguro che questa sia veramente la risposta che la gente si sta aspettando e che venga rispettata, perché cinquemila cittadini sono già scesi in piazza, non credo che si farebbero problemi a organizzare altre manifestazioni".