Porto passeggeri, trovato un ordigno bellico: in azione gli artificieri

Nella mattinata di mercoledì 1 giugno 2022 è stato trovato un residuato bellico durante i lavori di dragaggio del porto passeggeri di Genova, previsti per mantenere le quote di fondale necessari alle manovre in sicurezza delle navi da crociera in accosto a Ponte dei Mille.

Immediatamente è scattata la procedura di intesa con l'Autorità Marittima che ha disposto il carico dell'ordigno sulla motonave diretta in rada per allontanarlo prontamente dall'area antistante Molo Vecchio in attesa degli artificieri della Marina.

Nel corso della serata, in rada, si stanno completando le operazioni coordinate dagli artificieri con il supporto della Guardia di Finanza che prevedono l'incapsulamento dell'ordigno e il suo allontanamento in sicurezza.