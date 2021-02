Schiacciato da un carico in porto, operato d'urgenza operaio 50enne

È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Galliera l’operaio di 50 anni che mercoledì sera è rimasto schiacciato in porto durante la movimentazione di un carico.

L’incidente è avvenuto sulla banchina di Ponte Colombo. L’uomo è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale, dove è arrivato con un trauma cranico e uno allo stomaco che ha costretto l’equipe medica del Galliera a sottoporlo a un delicato intervento chirurgico.

Secondo fonti sanitarie, è stato necessario procedere alla rimozione di un rene per le gravi ferite riportate. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma è ricoverato in Rianimazione e la prognosi resta ancora riservata.