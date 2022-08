Incidente sul lavoro in porto, carrello elevatore stritola il piede di un operaio

Incidente sul lavoro in porto a Genova dove, nel pomeriggio del 9 agosto, un operaio è rimasto con il piede stritolato dalle ruote di un carrello elevatore.

L'uomo, un 50enne, è stato soccorso a Ponte Libia dall'automedica Golf1 alle 16 circa ed è stato poi trasportato in codice rosso, per dinamica, al San Martino. Secondo i sanitari le sue condizioni non sarebbero gravissime anche perchè, per fortuna, l'uomo indossava le scarpe antinfortunistiche.

Le indagini, per ricostruire la dinamica dell'incidente, sono state avviate dai militari della Capitaneria di Porto arrivati sul posto.

Gli inquirenti valuteranno se l'operazione svolta con il "muletto" è stata effettuata nel rispetto delle normative per la prevenzione degli infortuni che vietano la presenza di lavoratori nei pressi dei mezzi elevatori.

Interrogati i responsabili della sicurezza dell'area di lavoro dove è avvenuto l'infortunio.