Inchiesta corruzione: il Mit manda gli ispettori in Autorità Portuale

"Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha formalizzato l’istituzione di una commissione ministeriale che avrà il compito di svolgere, a fini amministrativi, una attività ispettiva tecnica sulle procedure di rilascio degli atti di concessione demaniale – e rispetto a ogni altro fatto, atto o notizia collegati a tali procedure - da parte dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale". Lo rende noto il Mit che ha istituito la commissione in seguito allo scoppio dell'inchiesta sulla corruzione che ha portato all'arresto dell'ex presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Paolo Emilio Signorini. Nell'inchiesta della prpcura di Genova è indagato per abuso d'ufficio Paolo Piacenza, che nelle scorse ore si è dimesso dall'incarico di commissario, tornando a ricoprire il ruolo di segretario generale della stessa Autorità Portuale.

"La commissione - continua la nota - è formata da tre componenti di comprovata esperienza nel settore giuridico e amministrativo: il dottor Salvatore Pilato, magistrato della Corte dei Conti e presidente della commissione; la dottoressa Patrizia Scarchilli, direttore generale al Mit per il mare, trasporto marittimo e vie d’acqua interne; il Capitano di Vascello Giuseppe Strano, comandante uscente della Capitaneria di porto di Fiumicino. In un momento particolarmente delicato, l’iniziativa rientra nell’ambito delle misure volte a garantire gli standard di trasparenza, efficienza e legalità delle operazioni e delle procedure amministrative nei porti di Genova e Savona. Il Mit ringrazia i componenti della commissione per la disponibilità, con i migliori auguri di buon lavoro".

L'inchiesta della procura vede al momento trenta indagati. Dallo scorso 7 maggio sono ai domiciliari il presidente della Regione Giovanni Toti e l'imprenditore Aldo Spinelli, un filone riguarda proprio le concessioni portuali, in particolare quella trentennale sul terminal rinfuse concessa a Spinelli e quella su calata Concenter. In questi giorni sono in corso gli interrogatori dei magistrati che stanno sentendo persone informate sui fatti relativamente al filone sul porto, mercoledì è toccato al patron di MSC Gianluigi Aponte che al telefono aveva accusato Signorini di corruzione.