Espansione portuale a ponente, nuovo dibattito pubblico

Espansione portuale a ponente, quale sarà l'impatto per la città e per i cittadini? Quali le prospettive per la salute e la tutela del territorio? Se ne parlerà in un dibattito, organizzato dal coordinamento dei comitati del ponente per venerdì 15 settembre 2023, alle ore 20.30, presso la sala San Rocco in via Don Federico Pironi 10 a Pra'.

All'incontro parteciperà un pool di esperti in materia, tra cui Maurizio Wurtz, biologo e professore universitario, Riccardo Degl'Innocenti, esperto di portualità, il giornalista Andrea Moizo, la biologa Gabriella Motta, Stefano Fera, presidente della sezione genovese di Italia Nostra e i portavoce del comitato.

Modera il dibattito il giornalista Alberto Bruzzone. Invitati: Marco Bucci, sindaco di Genova, Giuseppe Canepa, dirigente di Autorità di sistema portuale, Francesco Maresca, assessore al Patrimonio, Porto, Mare e Pesca del Comune di Genova e Guido Barbazza, presidente Municipio VII Ponente.