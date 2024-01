Veicoli sovraccarichi agli imbarchi, multe per 58mila euro

I militari della guardia costiera della capitaneria di porto di Genova, nel corso di un'attività di polizia stradale mirata alla verifica e al controllo dei veicoli in ingresso nel porto di Genova per imbarco sui traghetti per Tunisia e Marocco, hanno accertato 34 violazioni al codice della strada.

Ventiquattro di queste ultime per sovraccarico dei veicoli (uno dei quali pesava addirittura 17 tonnellate quando non poteva superare le 3,5, pari a quasi 5 volte il consentito). Le sanzioni irrogate ammontano complessivamente a un massimo di 58mila euro.

Un conducente è stato sorpreso a guidare con patente sospesa a causa di pregresse violazioni alle norme di circolazione: per lui sanzione di oltre cinquemila euro e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.