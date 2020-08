Porto, controlli sul peso dei camion: scattano le sanzioni

Diversi mezzi fermati e 7 persone sanzionate dalla polizia Locale lo scorso sabato nell’ambito di una serie di controlli effettuati sui mezzi pesanti diretti in porto.

Gli agenti del I distretto territoriale hanno individuato una serie di irregolarità nel corso dei controlli, scoprendo per esempio diversi veicoli che viaggiavano con un carico superiore rispetto a quello consentito. Uno in particolare, un furgone Daily, eccedeva di quasi due volte il peso consentito (3.500 chili la portata massima, 2.200 chili il peso a vuoto): portato sulla pesa, è risultato pesare 9.320 chili.

Questo il caso più eclatante, ma anche gli altri mezzi sono risultati abbondantemente sovraccarichi. Due erano condotti da italiani e due da stranieri di origine magrebina. Tutti erano diretti agli imbarchi e sono stati fermati in via Gramsci o in piazza Cavour.

La sanzione prevista è di 431 euro e prevede anche la sottrazione di 4 punti sulla patente di guida.