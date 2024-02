Auto ‘imbottita’ di droga: trovati 145 kg di cocaina, due in manette

Sono sbarcati in porto con 145 kg di cocaina a bordo e nel tentativo di scappare al controllo hanno speronato un'auto dei carabinieri. In manette sono finiti due italiani, Federico Pinna di 49 anni e Cosimo Spampinato di 59, entrambi con precedenti di polizia.

I due sono accusati di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.



I militari insieme agli operatori della guardia di finanza, in servizio in porto, hanno notato una Panda rossa che girava nel Terminal traghetti nell'area dei container. Al momento dell'alt, il conducente ha ingranato la prima e ha tentato di speronare l'auto dei carabinieri.

Mentre uno dei due non ha fatto nemmeno in tempo a scendere dall'auto ed è stato bloccato, l'altro ha tentato una fuga a piedi venendo fermato pochi metri più avanti da altre pattuglie arrivate in supporto.

A bordo dell'auto sono stati trovati quattro borsoni con 145 kg di cocaina, divisa in 130 panetti probabilmente prelevati da un container. Sono in corso le indagini sulla provenienza e la destinazione della droga in transito. I due, arrestati, sono stati portati nel carcere di Marassi su disposizione dell'autorità giudiziaria.