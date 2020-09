Porto, scoperti quattro clandestini nascosti in un furgone

Quattro clandestini si erano nascosti in furgone e sono stati scoperti in porto durante un controllo congiunto della Polizia di Frontiera, Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza.

Gli uomini, provenienti dal porto marocchino di Tangeri, si erano chiusi in un'intercapedine ricavata in un doppio fondo costruito a bordo del mezzo.

Due avevano precedenti penali per spaccio di stupefacenti.

L'autista del furgone, un 35enne marocchino residente in Italia, è stato arrestato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; tra i fermati: uno è stato portato in carcere a Marassi, tre sono stati riaffidati al Comandante della Nave Majestic della GNV con cui erano arrivati e respinti di nuovo in Marocco.