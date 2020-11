Furti sulle auto al Porto Antico: arrestato un 32enne

Stava armeggiando intorno ad alcune auto parcheggiate nei pressi di un hotel al Porto Antico, ma è stato visto da una guardia giurata che ha segnalato la sua presenza con una torcia a una volante della polizia di passaggio.

Quando i poliziotti sono arrivati nel parcheggio, hanno visto un uomo con in mano una pinza che cercava di aprire alcune auto parcheggiate, senza riuscisti.

Accompagnato in questura, l’uomo è stato identificato in nu 32enne di origini marocchine che non avrebbe dotto trovarsi a Genova, visto il divieto di dimora emesso nei suoi confronti.

Il 32enne è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.