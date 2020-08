Incidente sul lavoro in porto, operaio sbatte la testa e perde la memoria

Grave incidente sul lavoro questa mattina in porto a Genova. Un operaio di 53 anni è caduto da una scala procurandosi un trauma cranico, commozione cerebrale e la rottura di una scapola.

L'uomo stava lavorando a un controsoffitto ed era solo nel cantiere. Dopo il volo da due metri di altezza è finito in stato confusionale e si è spostato in cerca di aiuto. Si sono accorti di lui delle persone sedute al bar di ponte Morosini che hanno chiamato i soccorsi. L'operaio non ricordava chi fosse e cosa gli fosse accaduto.

È stato compito della capitaneria ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto anche il personale Asl che ha messo sotto sequestro il cantiere.

Il lavoratore è stato trasportato in codice rosso al San Martino.