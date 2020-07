Ubriachi, uno minaccia con un cutter il titolare di un pub e l'altro tira un pugno alla moglie

In stato di ebrezza, è entrato all'interno di un pub di cala Marinetta al Porto Antico e, dopo aver consumato una birra, ha estratto dalla tasca un cutter con cui ha minacciato sia il titolare che gli avventori del locale.

Gli agenti, intervenuti rapidamente, lo hanno disarmato e denunciato per i reati di minacce e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Protagonista della vicenda un francese di 55 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre la scorsa notte, ma in via Don Minzoni ad Albaro, gli agenti dell'ufficio prevenzione generale hanno denunciato un egiziano di 48 anni per il reato di lesioni personali. Il 48enne, palesemente ubriaco, durante un litigio con la moglie, le ha sferrato un pugno all'altezza della spalla.