Ladra di appartamenti ricercata in Europa, arrestata al Porto Antico

La polizia ha arrestato una latitante ladra d'appartamenti; sulla 31enne pendeva un mandato di cattura europeo. Dopo aver fatto perdere le proprie tracce in Svizzera, la donna è arrivata a Genova dove ha alloggiato, tra sabato e domenica, in un albergo al Porto Antico.

La registrazione dei suoi dati ha fatto scattare l’allarme in Questura. Gli agenti l'hanno trovata in camera e arrestata.

Da accertamenti più accurati è emerso che la giovane donna era responsabile di numerosi furti in abitazioni commessi in Francia tra il 2017 e il 2018, per i quali era stata

condannata a 10 anni di carcere ma ne aveva scontato soltanto 8.