Cane in mare, salvato nella notte dai vigili del fuoco

Bagno di mezzanotte fuori stagione per un cane di razza Terranova, che è stato salvato grazie all'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco.

A dare l'allarme è stato il proprietario intorno alle 2.30 di martedì 9 aprile 2024 mentre si trovava con il suo amico a quattro zampe nella zona del galeone al porto antico.

L'animale, mentre gironzolava pare senza guinzaglio, per ragioni da chiarire è finito in mare. Per fortuna si tratta di una razza amante dell'acqua e così il cane è rimasto a galla in attesa che qualcuno lo aiutasse a tornare sulla terra ferma.

