Portico a rischio crollo, chiusa strada statale: disagi traffico e modifiche linee bus

È stata chiusa nel pomeriggio di giovedì 13 luglio la strada statale 586 della Val d'Aveto all'altezza del portico di Borgonovo (km 61+500), frazione di Mezzanego. Lo storico "voltino" del centro abitato infatti è a rischio crollo e i vigili del fuoco ne hanno disposto la chiusura fino a data da destinarsi. Al momento si può bypassare la struttura procedendo sul passo della Scoglina (che però rimarrò chiusa dalle 8 alle 18 di domenica per lo slalom Favale-Castello) oppure passando da Semovigo.

I pedoni possono passare (anche con bici condotte a mano) utilizzando il passaggio adiacente al portico. Non è possibile transitare però con motocicli e ciclomotori.

Si riscontrano disagi sul fronte della viabilità, anche perché le strade provinciali e comunali che si possono percorrere in alternativa hanno limitazioni sulla portata massima consentita e sono in alcuni tratti a senso unico alternato. Anche il servizio di raccolta rifiuti potrà subire ritardi.

Ritardi e modifiche anche nelle corse dei bus provinciali Amt: in particolare per la giornata di oggi, venerdì 14 luglio, le linee 711 e 712 provenienti da Carasco si fermeranno poco prima del portico: i passeggeri percorreranno a piedi un breve tratto di strada dove troveranno un altro autobus che terminerà la corsa. Stessa modalità per le corse provenienti da Borzonasca.

Per il servizio di soccorso sanitario, le pubbliche assistenze del territorio si stanno riorganizzando potenziando anche i turni. Se sarà necessario verrà chiesto l'intervento dell'elisoccorso.