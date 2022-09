Porticciolo di Pegli, l'iter bloccato dal Tar, Mascia: "Faremo ricorso"

Si torna a parlare di porticciolo turistico a Pegli Lido, un'infrastruttura con più di 500 posti barca, parcheggi e un collegamento tra il lungomare del quartiere con quello di Pra'.

Dell'idea del porto però se ne discute da circa vent'anni e ancora non è stato fatto nulla: "È un'opera pensata nel 2003 - commenta il consigliere comunale Paolo Gozzi - e a causa di diversi intoppi non è ancora stata avviata".

L'ultimo di questi intoppi è una sentenza del Tar che di fatto ha annullato il procedimento "portando indietro in modo allarmante tutta la procedura" insiste il consigliere che ricorda come un porticciolo turistico potrebbe portare diversi vantaggi in una 'terra di mezzo' come Pegli Lido. Così in un'interrogazione ha chiesto quali siano le intenzioni dell'amministrazione: fare ricorso al Consiglio di Stato o riprendere la procedura in un altro modo? Il Tar aveva bocciato la gestione della gara da parte dell’ex assessora all'Urbanistica e Demanio Simonetta Cenci, causa "violazione dei principi di imparzialità”.

A rispondere in Aula Rossa, l'assessore a Urbanistica e Demanio Marittimo Mario Mascia: "Vogliamo che questa struttura si faccia, per questo è stato già dato mandato all'avvocatura per l'impugnazione della sentenza del Tar davanti al Consiglio di Stato. Inoltre convocheremo la conferenza dei servizi per avviare un'istruttoria sul contenuto della sentenza".

"Il tema mi è molto caro - replica Gozzi - per quello che il progetto porta con sé, ovvero nuova linfa per una zona lontana dal centro che non si riduca a quartiere dormitorio come ad esempio il prolungamento del lungomare e il collegamento con quello di Pra' e la fermata del treno/metro Pegli Lido".