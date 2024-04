Bagarre in consiglio comunale sulla posidonia, Campora: "Non è plastica, merita rispetto"

"Rispettiamo la posidonia". Così l'assessore Matteo Campora ha concluso il suo intervento in consiglio comunale, rispondendo a due interrogazioni a risposta immediata, presentate da altrettante consigliere in occasione della seduta di martedì 30 aprile 2024.

Il tema si annunciava caldo e gli interventi in aula non hanno deluso le aspettative, anzi. Quello che all'inizio nelle parole della consigliera Ghio è suonato come un tono ironico ("sembra che l'ultimo business scelto da Bucci sia la coltivazione della posidonia"), è invece diventato il leitmotiv della risposta di Campora.

Ma andiamo con ordine. Di seguito i testi delle due interrogazioni a risposta immediata. Vale solo la pena ricordare che la posidonia è considerata rifiuto speciale e come tale deve seguire specifiche procedure per rimozione e smaltimento.

Ghio: "Vista la problematica dall'alga banquettes di posidonia, che affligge il porticciolo di Nervi da ormai più di un anno, si chiede (come già domandato con la rs 200 presentata nel dicembre del 2023 e a oggi in attesa di riscontro), quale sia il costo complessivo effettivo a oggi sostenuto per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento della posidonia".

Alfonso: "Avendo appreso dell'ennesimo intervento urgente di pulizia del porticciolo di Nervi - per un costo di 58mila euro - dalle grandi quantità di posidonia, che vi si accumulano, si chiede al sindaco e alla giunta se e quali progetti di soluzione del problema, eccessivo anche nei costi economici, si intendano adottare".

La replica di Campora

Ancora una volta la giunta non ha risposto nel merito, ovvero non è stata fornita alcuna cifra. Campora, più che nelle vesti di assessore, è sembrato indossare i panni di avvocato, difendendo a spada tratta la posidonia e informando l'aula di un confronto in corso con l'università, non solo per lo smaltimento e la rimozione, ma per un suo riutilizzo.

Insomma, quello che per una parte della cittadinanza e dei commercianti di Nervi rappresenta un problema, sembra invece che per la giunta possa essere un valore aggiunto, "visto che qui non stiamo parlando di sversamento di petrolio, ma di un'alga fondamentale, portata dal mare", ha detto Campora, secondo cui "la posidonia merita un rispetto diverso dalla plastica".

L'assessore ha anche annunciato una commissione consiliare sul tema, sperando i tempi siano ora maturi visto che analoga richiesta era stata avanzata mesi orsono dalla consigliera Alfonso, ma finora non è stata convocata.

Affilate le repliche, con la consigliera Ghio a precisare che non si tratta di un'alga, ma di una pianta, che deve stare in mare, e Alfonso, che, alla Sardegna ricca di posidonia citata da Campora, ha risposto dicendo che suo padre è nato ad Alghero e ricordando che sulle altre spiagge genovesi la posidonia non c'è.