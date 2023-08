Maxi furto di profumi in centro: arrestate due donne

Bottino da 700 euro in profumi per due ladre arrestate dalla polizia locale. Le due donne, una italiana e una domenicana, sono entrate in una profumeria di piazza Portello e si sono aggirate tra gli scaffali facendo man basse di prodotti tra i più costosi ma sono state notate da una commessa che ha chiamato il 112.

Ad aspettarle all'uscita c'erano già gli agenti del nucleo reati predatori della polizia locale che hanno fatto svuotare le borse alle signore e recuperato la refurtiva. Tutte le confenzioni sono state riconsegnate al negozio.

Le due sono state arrestate per furto in concorso e processate questa mattina, mercoledì 9 agosto, per direttissima.