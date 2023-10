Piazza Portello, come sarà una volta rimosso il cantiere

I lavori in piazza Portello stanno per terminare con la rimozione del cantiere. In occasione della seduta del consiglio comunale di martedì 17 ottobre 2023 la consigliera del Pd, Donatella Alfonso, ha presentato un'interrogazione per avere chiarimenti a riguardo.

"Risulta da più testimonianze documentate dai cittadini - si legge nell'articolo 54 -, che nei giorni 9 e 10 ottobre scorsi, intorno al cantiere per il parcheggio sotterraneo di piazza Portello, siano stati effettuati sopralluoghi con tecnici dell'impresa costruttrice, alla presenza altresì del presidente dell'impresa stessa, miranti ad accertare le dimensioni dell'area in cui ricollocare, nella situazione precedente ai lavori, la fermata dei bus in direzione levante, attualmente spostata in via provvisoria sul marciapiede all'entrata della galleria Nino Bixio, soluzione peraltro poco sicura e molto scomoda per tutta l'utenza".

"Si interpellano il sindaco e la giunta - prosegue l'interrogazione - per sapere se, al centro della piazza, sarà nuovamente istituita la fermata dei bus in direzione levante tra la galleria Garibaldi e la galleria Bixio; si chiede altresì, vista la riduzione dello spazio di scorrimento verso levante a un'unica corsia, quanto e come sia stato valutato l'impatto sul traffico pubblico e privato in presenza delle soste dei bus".

"Si chiede infine - conclude Alfonso - se sia stato valutato l'impatto visivo del tutto disturbante rispetto alla prospettiva di una piazza storica, della ringhiera in metallo brunito apposta sul lato monte a protezione dell'accesso al parcheggio, e se non sia possibile sostituirla con una soluzione più rispettosa dei luoghi e dell’estetica urbana".

Per la giunta è intervenuto il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Pietro Piciocchi. "Sul tema delle ringhiere - ha spiegato Piciocchi - è stata una prescrizione della Sovrintendenza. Voglio rassicurare che la fermata direzione Levante sarà ripristinata come in precedenza: in posizione centrale tra galleria Bixio e galleria Garibaldi. Inoltre sarà mantenuta la stessa capacità stradale rispetto alla precedente".