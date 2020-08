Rissa per l’aria condizionata sul bus, coppia denunciata

Hanno chiuso tutti i finestrini sul bus per «preservare l’aria condizionata», e quando un passeggero ha chiesto di aprirne uno hanno reagito con violenza, costringendo l’autista a fermarsi e a chiamare la polizia.

È successo nel tardo pomeriggio di mercoledì in piazza Portello, protagonisti un uomo di 44 anni e la compagna di 38 che si sono rifiutati di aprire un finestrino quando uno dei passeggeri ha chiesto di riaprirlo per far respirare la fidanzata.

Dal rifiuto è nata una lite sempre piaciuto violenta, passata alle vie di fatto. L’autista non ha dunque potuto fare altro che fermare il bus e chiamare la polizia: all’arrivo degli agenti, la coppia è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio, percosse e l’uomo anche per minacce.