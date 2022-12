Portanova, Balata: "Caso di una complessità non indifferente"

"È un caso di una complessità non indifferente". Lo dice il presidente dlela Lega di Serie B, Mauro Balata, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io sport anche sul caso Portanova, condannato in primo grado per violenza sessuale, convocato prima dal Genoa e poi escluso dalla lista dei convocati.

"Tre considerazioni: la Lega di B e tutte le nostre società sono da sempre in campo contro quella che Kofi Annan definiva una delle più vergognose violenze sui diritti umani, quella sulle donne; poi bisogna chiarire che il Genoa è parte danneggiata sotto ogni profilo, perché qualunque sia l'epilogo di questa situazione il Genoa ne subirà un danno; infine il tema più delicato, legato alla presunzione d'innocenza".

"Ovviamente siamo di fronte a un caso grave, il reato contestato è un reato odioso, ricordiamoci che ci troviamo di fronte a un persona che per legge ha diritto ad avere altri due gradi di giudizio. Mi pare di capire che il ragazzo abbia scelto di avvalersi del giudizio abbreviato, questo comporterà un'accelerazione del giudizio del secondo grado".