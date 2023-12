Mare grosso, portacontainer perde quattro semirimorchi al largo di Genova

Nella mattinata di sabato 2 dicembre 2023 un mercantile porta container diretto verso il porto di Genova ha perso quattro semirimorchi in mare a circa dieci miglia dall'arrivo nel porto di Genova su un fondale di circa 900 metri. Ha comunicato quanto successo alla Capitaneria di Porto, a causare l'incidente le difficili condizioni marine con vento di burrasca e mare molto agitato.

La sala operativa ha disposto il decollo dell’elicottero dalla base di Sarzana, per verificare l’eventuale presenza di inquinamento e ai fini della sicurezza in mare, l’eventuale presenza in galleggiamento dei semirimorchi. L’elicottero ha eseguito dei sorvoli nella mattinata e anche nel pomeriggio di sabato sul punto della caduta, senza rilevare alcun inquinamento e presenza in galleggiamento dei semirimorchi.

Domenica 3 dicembre sono stati pianificati ulteriori sorvoli dell’elicottero, tra mattina e pomeriggio, per proseguire con i controlli. Sono in corso accertamenti dell’Autorità Marittima, sotto il coordinamento Autorità Giudiziaria, sulla dinamica dell’evento e le connesse responsabilità.